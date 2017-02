La substitute du procureur du Roi a requis 30 ans de prison à l'encontre de Thomas S. pour avoir assassiné Nicolas Decamps devant une brasserie de Beuzet (Gembloux), la nuit du 5 au 6 septembre 2015. Vendredi, devant le tribunal correctionnel de Namur, elle ne lui a reconnu aucune circonstance atténuante. La défense, cependant, conteste le caractère prémédité des faits, et même l'intention homicide. La susbtitute a mis en avant les déclarations contradictoires, ou du moins variables, au fil du temps de Thomas S., jugeant opportuniste sa prétendue amnésie quant au coup de couteau fatal. "Il se souvient bien de l'heure précise de son arrivée au restaurant, de ce qu'il a bu, d'avoir changé son véhicule de place, d'avoir volé le couteau, d'avoir aidé des personnes âgées, d'avoir payé plus que les autres au moment de l'addition finale,...", a ainsi relevé Audrey Seminara.

Dans certaines déclarations, il dit se souvenir avoir été énervé par des propos désobligeants à l'égard d'une fille qui l'accompagnait. "Mais quand on lui fait remarquer que cette fille affirme ne pas avoir été importunée, tout à coup, il dit ne plus se souvenir du début de l'altercation", a-t-elle ajouté. Avant d'en conclure: "ses auditions sont des mensonges éhontés".

Alors que Thomas S. était inculpé pour meurtre, la substitute Seminara a requalifié les faits en assassinat, estimant que son attitude le soir des faits témoigne d'une préméditation. Avant l'altercation tragique, des clients de la brasserie "Le Saint-Loup" ont rapporté deux autres incidents l'impliquant, lui et d'autres groupes de personnes. "ll cherchait le conflit."

Quand il a porté un coup de pied à la victime, "il espérait être frappé en retour" pour pouvoir se servir du couteau qu'il avait mis dans sa poche, a-t-elle avancé.

Outre la prévention d'assassinat, la substitute a retenu les préventions de vol du couteau, de menaces par geste et de détention d'arme. Elle s'est montrée sévère puisqu'elle a requis une peine de 30 ans de prison, tout en admettant qu'il existe encore une controverse sur la peine maximale possible dans le cas de crimes correctionnalisés commis avant la loi "pot-pourri 2". Certains disent 20 ans, d'autres 30 ans.

Audrey Seminara requiert en tout cas la peine maximale puisqu'elle n'a reconnu aucune circonstance atténuante, contrairement à la chambre du conseil qui avait renvoyé le dossier en correctionnelle plutôt que devant les assises. Il a des antécédents judiciaires (il a été condamné pour recel) et fait preuve d'un "détachement choquant" à l'égard de la victime, a-t-elle justifié.

Me Jean-Philippe Mayence, avocat de la défense, a jugé ce réquisitoire complètement déraisonnable. "30 ans, c'est la peine de Michelle Martin", a-t-il lancé, citant également quelques cas d'assassinats sordides. "Est-ce de la justice ou de la vengeance?", a-t-il poursuivi, alors que "même la partie civile ne parle pas de préméditation".

Poignarder quelqu'un qu'on ne connait pas, "c'est un acte imbécile et je ne le conteste pas. Mais ce n'est pas parce que mon client n'a pas de souvenir des faits qu'il refuse d'être l'auteur matériel", a-t-il plaidé.

Selon lui, Thomas S. a exprimé des remords, peut-être maladroits mais sincères. Quand tous les témoins l'ont désigné coupable, il a admis qu'ils devaient avoir raison. "Mais sur quelle base pouvez-vous soutenir qu'il devrait forcément se souvenir du coup de couteau?"

Avec 3,39 g d'alcool dans le sang et tous les stupéfiants qu'il avait consommé, on ne peut pas exclure une perte de mémoire. Lors de son interpellation par la police, il délirait par moments, bavait et s'est uriné dessus plusieurs fois, a-t-il remarqué, sur la base du dossier.

Peut-être l'amnésie de Thomas S. est-elle un déni, a ensuite envisagé Me Mayence. Mais, à suivre Freud, dénier une réalité trop difficile à admettre peut être un réflexe de sauvegarde inconscient, et cette thèse ne met donc pas à mal la sincérité du jeune homme.

"Chercher le conflit, ce n'est pas une intention de tuer", a alors insisté l'avocat, qui conteste tant le caractère prémédité que l'intention homicide. "Comment peut-on soutenir qu'en sortant du restaurant avec un panier garni à la main et en couteau en poche, sans savoir sur qui il allait tomber, il avait l'intention ferme et réfléchie de tuer Nicolas Decamps?"

Thomas S. a bien frappé la victime, et reçu un coup de poing en échange. Ensuite, certains témoins parlent de "coups dans tous les sens", selon la défense. Puis, après avoir poignardé le Binchois, il a lâché le couteau et fui, alors que la victime était encore debout sans effusion de sang apparente. Affirmer qu'il voulait consciemment lui donner la mort ne repose sur aucun élément objectif, a argumenté Me Mayence, qui ne reconnait que des coups et blessures ayant entrainé la mort.

Dans le cas où le tribunal juge tout de même qu'il y a eu meurtre, l'avocat a demandé une peine de 10 ans maximum, dont une partie avec sursis.

A la fin de l'audience, Thomas S. a réitéré ses excuses, la voix calme et maîtrisée. Il a affirmé qu'il accepterait le verdict et prendrait ses responsabilités.

Le jugement est attendu le 7 mars à 14h00.