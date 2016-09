Moto contre Manitou : un mort dans la province de Namur

Namur-Luxembourg

Un motard de 32 ans a perdu la vie en fin de matinée ce dimanche.

Il suivait un autre motard sur la rue du Château, une rue étroite qui serpente entre Orchimont et Vresse-sur-Semois. Au détour d’un virage, les motards voient arriver un Manitou, un chariot élévateur. L’engin serre bien sur sa droite et personne ne roule vite. « Si le premier motard freine normalement, le second fait, semble-t-il une fausse manœuvre. Il aurait freiné du frein avant, la roue avant aurait dérapé et la moto se serait couchée avant de venir s’encastrer avec son conducteur sous le Manitou », explique le substitut de permanence.

Le Parquet a toutefois dépêché un expert. Selon lui, « il s’agit d’une mauvaise manœuvre, d’un mauvais réflexe de ce motard venu de Flandre ».