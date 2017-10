Namur-Luxembourg Ce sont des circonstances encore mystérieuses qui entourent le décès d'un jeune homme né en 1990 à Saint-Gérard (Mettet) la nuit de vendredi à samedi.Un accident mortel est survenu vers 2h30 rue de Maredsous à hauteur du numéro 22, pas loin du Garage Delvigne."Quand les secours et la police sont arrivés sur place, il y avait d'un côté le véhicule avec la personne décédée à l'intérieur, un poteau électrique bien abîmé et de l'autre côté un deuxième véhicule vide", explique la substitute du Procureur du Roi de gade, Marie-Eve Bouillon.. Les deux véhicules ne se touchaient pas, ce qui rend difficles à établir les circonstances de l'accident.

Y a-t-il eu un délit de fuite? Trop tôt pour le dire. Le conducteur et le passager de la deuxième voiture ont été retrouvés et privés de liberté. Un expert a été mandaté et est descendu sur place, mais ses conclusions ne sont pas encore connues. Son analyse permettra d'éclaircir les zones d'ombres, ainsi que les déclarations des deux autres personnes impliquées dans l'accident.