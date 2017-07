Cantine en ville se tient encore ce dimanche sur la place d'Armes. Une douzaine de food trucks y sont installés, proposant des burgers de qualité, frites, mais aussi baguette fourrées de rata/potée aux carottes avec saucisse, des plats thaï, italiens, à la truffe, des fritures de poissons, des plats grecs, des croque-monsieur et autres spécialités culinaires servies à la bonne franquette dans un ravier.

Contrairement à l'an dernier, Namur a compris que les clients avaient besoin de s'asseoir pour consommer. Dommage que les bancs aient été deux fois plus petits que les tables: ils auraient fait davantage d'heureux. Outre la réunion des food truck et bars à cocktails, cafés et bières locales, Cantine en ville a proposé une animation musicale rétro (parfois un peu trop forte), mais qui a ravi les Namurois qui n'ont plus l'occasion de voir des food truck en ville depuis la disparition du jardin de Namur, en contrebas de la Maison de la Culture.