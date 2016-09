Namur : De bonnes statistiques pour les Wallonies 2016

Namur-Luxembourg

Le bilan est satisfaisant pour les forces de police engagées dans la lutte contre les incivilités qui caractérisent les Fêtes de Wallonie.

84 interventions pour jeudi, vendredi et samedi, 40 arrestations administratives et 11 arrestations judiciaires, 7 dossiers pour coups et blessures volontaires. Un bilan satisfaisant pour les forces de police engagées dans la lutte contre les incivilités qui caractérisent les Fêtes de Wallonie.

Partout, les policiers ont engagé une lutte sans merci contre ceux qui troublent l’ordre public. Nous avons été témoins d’une intervention assez musclée de la police Delta, renforcée par des policiers en civil face à une bande de jeunes un brin trop arrogants. Un policier nous a confié que le but de cette intervention était de rappeler à ces individus qu’ils n’avaient pas leur place dans de tels évènements s’ils n’en respectaient pas les règles.

Dans le domaine médical, le poste médical avancé (PMA) était installé dans de nouveaux locaux, ceux de la Haute Ecole Albert Jacquard. Des locaux beaucoup plus décents que ceux du Grand Manège de la rue Rogier mais pas encore parfaitement adaptés à l’installation d’un PMA : les manœuvres d’un brancard y sont pénibles. Le Docteur Pascale Lievens, Chef du Service des Urgences du CHR, dirige pour la première fois la manœuvre. Elle succède au Docteur Véronique Oleffe qui, en guise de boutade, a avoué : « Place aux jeunes, même si Pascale est plus âgée que moi ! Elle parle plus facilement à la presse ! ».

Les deux urgentistes sont toutefois d’accord pour déclarer qu’il a fait très calme dans les PMA. Idem pour constater que les patients qui y séjournent sont de plus en plus jeunes. Pour les mineurs, les parents sont appelés pour venir rechercher leurs enfants. Enfin, ultime taquinerie de notre part, nous nous sommes inquiétés d’un problème auditif à l’oreille gauche chez de grands costauds qui, tous, portaient un costume-cravate ! Tous ces gardes du corps ont réagi avec beaucoup d’humour à cette plaisanterie de potache ! Par contre, les policiers chargés d’empêcher l’accès à certains quartiers en avaient marre de répéter qu’un signal d’interdiction signifiait : « on ne passe pas ! ».