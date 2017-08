Le visage et la tirelire ont été mutilés: la statue sera enlevée





Coup de gueule de Maxime Prévot, bourgmestre de Namur, ce mercredi matin. "Colère et tristesse quand je vois l'état dans lequel je ne sais quel imbécile a mis notre statue des Molons", déclare-t-il. "Entailles et vol de la "tchirlique" à coups de scie sauteuse? Franchement, c'est désespérant de voir l'incivilité et le manque de respect total de certains de nos concitoyens pour les biens publics et a fortiori les œuvres d'art", déplore-t-il. "Gageons que la police puisse en identifier le(s) auteur(s)..." Les Namurois qui ont vu le résultat sont aussi outré que leur maïeur.

Depuis qu'elle a été installée en mars dernier place Maurice Servais, devant la maison où est née Nicolas Bosret, dont le parcours colle étroitement à celui du folklore namurois et de ses Molons, c'est la deuxième fois que la statue du Molon a été vandalisée. Au printemps, quelques jours à peine après sa mise en place, on avait essayé de la détacher du sol. Elle avait d'abord été protégée par des barrières Nadar avant d'être enlevée pour la poser sur un socle et en renforcer l'assise.

Aujourd'hui, la voilà lacérée sur le visage et la tirelire. L'acte malveillant est survenu la nuit de mardi à mercredi. En réaction, la statue va être enlevée. "Cette nouvelle atteinte à la création artistique nous pousse à prendre la décision de retirer temporairement l’œuvre de Vinciane Renard. Nous espérons que l’artiste pourra remettre la statue en état avant son replacement", explique la ville dans un communiqué. "Namur devra désormais mener une réflexion approfondie sur l’opportunité et les lieux des futures intégrations d’œuvres d’art dans la ville."





