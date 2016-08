Onze réfugiés retrouvés dans un camion frigo à Houyet

Namur-Luxembourg

Ils ont été aperçus par des automobilistes après s'être manifestés.

La zone de police Lesse et Lhomme et la police fédérale sont intervenues, jeudi matin, sur le parking autoroutier de Wanlin, dans le sens Namur vers le Luxembourg. Ils ont fait une découverte assez surprenante dans un camion frigo immatriculé en Autriche.

« Onze réfugiés d'origines afghanes ou pakistanaises étaient dans le conteneur. Ils se sont manifestés et ont été aperçus par certaines personnes. Ils pensaient se rendre en Angleterre mais le camion n'allait pas du tout dans cette direction », a commenté le chef de corps de la zone Lesse et Lhomme Pierre Jacobs.

Heureusement, ils étaient tous sains et saufs. Les secours de la zone Dinaphi sont intervenus pour prodiguer des soins humanitaires. « Ils seront sous le coup d'une procédure par l'Office des étrangers. Ils ont été privés administrativement de liberté et transférés à la police fédérale, à Namur. Un volet judiciaire pour la traite des êtres humains sera par ailleurs ouvert par la police judiciaire fédérale afin de savoir si les conducteurs sont impliqués, ou non », a conclu le chef de corps.