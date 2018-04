Les Chinels ont dominé ce championnat mais ont dû attendre la dernière journée pour sabrer le champagne.

Battu la semaine dernière à Nismes, Fosses a bien préservé le champagne au frais pour le sabrer, comme attendu. Un titre fêté pour le dernier match du club sur le terrain de Fosses puisque la fusion avec l’UR Namur emmènera les Chinels du côté du Stade des Bas prés dès la saison prochaine. Cette dernière sortie, maîtrisée magistralement, avait logiquement une saveur particulière pour l’homme fort fossois et grand artisan de la future fusion Christophe Graulus. « On se devait d’être champion pour mener à bien le futur projet, expliquait-il. Et les joueurs ont répondu présents. En tant que Président, je vis ma plus grande émotion footbalistique. »

L’heure était donc à l’émotion au terme de ce dernier match mais pas encore à la nostalgie. Par contre, la fête était bien là, avec un match très vite plié et des bouteilles déjà prêtes à être débouchées sur le banc de touche. De quoi évacuer une pression qui était naturellement présente, même si un point aurait déjà suffi. « Quand tout se joue à la dernière journée, il y a toujours une petite appréhension, admettait le capitaine Abdelillah Boukamir. De Roos a connu la désillusion lors de la dernière journée avec Wépion l’an passé, moi c’était avec Couvin il y a deux ans. On ne voulait plus revivre ça. »

Les choses ont donc vite été mise au clair avec un grand Gérodez et un Rosmolen qui a de nouveau étalé sa classe. Un talent qu’il pourra démontrer un niveau plus haut avec une équipe compétitive autour de lui. T. L





Fosses 6 – Andenne 0

Fosses : Tonnet ; Graulus (61e Fernémont), Boukamir, Pingaut, Koob ; Porson (58e Lombardo), Bukasa ; Rosmolen, Kenmogne (77e Brigano), De Roos ; Gerodez.

Andenne : Matriche (46e Ravignat) ; Perilleux (75e Stavaux), Corra (56e Cagnoni), Ntambwe, Liotta ; François, Depas, Mas ; Labar, Kalala, Melery.

Arbitre : Declève.

Avertissements : Labar, Graulus.

Exclusion : Liotta (55e, 2 c. j.).

Les buts : 7e Gérodez (1-0, pen), 33e Gerodez (2-0), 39e De Roos (3-0), 46e Gerodez (4-0), 57e De Roos (5-0), 64e Kenmogne (6-0).