Le chanteur français Patrick Bruel se produira en concert le dimanche 27 août à la Citadelle de Namur dans le cadre du festival "Les Solidarités", ont indiqué lundi les organisateurs dans un communiqué de presse.

L'artiste clôturera le festival et vient s'ajouter aux quelques têtes d'affiche déjà dévoilées dont Puggy, Julian Perreta, Tryo et Konoba. Après sa tournée en hommage à Barbara et plus de vingt ans après son dernier concert dans la capitale wallonne, Patrick Bruel chantera cet été lors du festival des Solidarités. Une fierté pour la mutualité Solidaris, organisatrice de l'événement, qui décrit la star comme "un grand nom de la chanson française, mais surtout un artiste qui s'engage en faveur du vivre-ensemble".

Actif en faveur des Enfoirés et du Téléthon, Patrick Bruel s'est aussi engagé aux côtés de l'association e-Enfance, qui sensibilise aux risques d'internet pour les enfants, épingle notamment le festival. En 2012, il a abordé cette thématique du cyber-harcèlement dans sa chanson "Maux d'enfants", en duo avec le rappeur La Fouine.

La 5e édition du festival namurois aura lieu les 26 et 27 août prochains. Patrick Bruel clôturera ces deux journées sur la scène de l'Esplanade.

L'an dernier, quelque 43.000 personnes avaient assisté aux concerts sur la Citadelle de Namur.