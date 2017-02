La N4 a encore été le témoin d’un grave accident de circulation vendredi soir entre 21 et 22 h. Selon le Parquet, une auto qui circulait à très vive allure (le Substitut de Permanence auprès du Parquet de Namur avance une vitesse qui avoisinerait les 200 km /h !) est sortie de la route et, dans sa course folle, a percuté un autre véhicule qu’elle a expédié dans le décor.

Si les deux conducteurs s’en sortent indemnes, il n’en va pas de même pour le passager de la voiture percutée : Il serait grièvement blessé ! Il a été emmené en urgence dans un centre hospitalier où les médecins, à l’heure de publier, émettaient de sérieuses réserves. Le Parquet, au vu des circonstances, a mandaté un expert qui s’est rendu sur place.