Mercredi vers midi, une explosion a retenti dans le centre de Philippeville. Les faits se sont produits dans la rue de France, dans un restaurant chinois.

Immédiatement, les divers secours ont convergé vers les lieux et un périmètre de sécurité a été dressé. Par chance, c'était le jour de fermeture du restaurant. On évoque le nombre de blessés à cinq, dont quelques uns seraient brûlés à des degrés divers. Le plan d'intervention médical a été enclenché. Le propriétaire des lieux a été soufflé par l'explosion et serait blessé sans toutefois trop de gravité.

L'explosion se serait produite au niveau des sanitaire. Les pompiers ont examiné toute l'installation pour éviter tout risque.

C'est le second incident dû au gaz en quelques jours à Philippeville. Lundi, c'était une conduite percée qui avait conduit à l'évacuation de plus de 1000 élèves.