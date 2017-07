Le Parquet de Namur nous a rapporté deux cas de vols à l’étalage samedi.

Le premier a eu lieu à Florennes. Deux personnes, âgées respectivement de 26 et de 24 ans, ont volé plusieurs bouteilles d’alcool et pour 40 euros de viande. Préparaient-ils un barbecue ? En tout cas, il a été reporté à un autre jour. Les gaillards ont été appréhendés d’autant plus facilement qu’ils étaient complètement ivres ! Ils ont été privés de liberté à 14h00 et aussitôt placés en cellules de dégrisement, le temps qu’ils aient récupéré leurs esprits pour être déférés devant le juge d’instruction.

L’autre vol a eu lieu à Eghezée, au magasin Aldi de la localité. Les deux gaillards ont été pris la main dans le sac : ils ont tenté de voler des denrées alimentaires qui ont pu être récupérées et remises en rayons. Hélas, un des deux voleurs a réussi à s’enfuir en voiture. Il est toujours activement recherché. Son complice, originaire de Roumanie et âgé de 43 ans, sera déféré dans les prochaines heures devant un juge d’instruction.