Les faits se sont déroulés à proximité d'une école. Tout est rentré dans l'ordre.

Des ouvriers qui travaillent sur un chantier situé boulevard de l'Enseignement à Philippeville ont percé une conduite de gaz moyenne pression, lundi en début de matinée. La fuite a engendré l'évacuation de l'ensemble des élèves de l'Institut Notre-Dame, qui accueille tant des élèves de maternelle, primaire et secondaire, ainsi que plusieurs riverains. Soit près de 1.500 personnes.

« On a dû évacuer deux rues. Tout le monde a été regroupé sur la place de Philippeville. L'évacuation s'est faite de manière professionnelle et sans panique. Quand on a su que le problème serait résolu pendant 12h00, on s'est juste contenté d'une surveillance des élèves. Sinon, on avait prévu de les accueillir dans un hall sportif », a commenté le bourgmestre de Philippeville Jean-Marie Delpire. La situation a finalement rentrée à la normale en fin de matinée après un contrôle de chaque classe de l'Institut Notre-Dame.