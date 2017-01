Trente-trois centres de ski ouverts, l'offre s'étend au Namurois.

Trente-trois centres de ski de fond et de ski alpin sont accessibles dimanche en Wallonie à la suite des chutes de neige survenues ces derniers jours en Belgique. Les provinces de Liège, de Luxembourg, du Hainaut et du Namurois, avec l'ouverture des pistes de la Croix Scaille à Gedinne, accueillent les amateurs de poudreuse. L'offre la plus importante demeure en province de Liège avec l'ouverture de 18 centres de ski de fond et de ski alpin (Ovifat) dans les Cantons de l'est, où la couche de neige atteint désormais entre 35 et 45 cm dans la plupart des endroits. Le manteau neigeux est même de 50 cm du côté de Loscheimergraben, dans le sud de la communauté germanophone.

A cela s'ajoute l'accessibilité des quatre stations de ski de alpin situées à Spa (Thier des Rexhons), Francorchamps (Mont des Brumes), Lierneux (Le Monty) et Trois-Ponts (Val de Wanne), où 25 à 30 cm ont été mesurés.

En province de Luxembourg, neuf centres de ski sont également accessibles. La Baraque Fraiture, qui propose ski de fond et ski alpin, bénéfice d'un enneigement de 30 cm tout comme du côté d'Odeigne. A Champlon, Gouvy, Saint-Hubert et Samrée, la couche de neige avoisine les 20 à 25 cm pour une quinzaine à Anlier et Martelange.

On peut également skier dans le Hainaut puisque le centre de ski de Rièzes à Chimay dispose lui aussi d'un enneigement suffisant pour accueillir les skieurs qui peuvent également se tourner vers le Namurois, à Gedinne plus précisément, puisque la piste de la Croix Scaille complète l'offre de ski de ce week-end en Belgique.

Parmi les offres originales que proposent les différents centres, on pointera la motoneige à Baugnez (Malmedy), le joëring, le skieur tiré par un cheval de trait à Saint-Hubert, la piste de skating de Samrée, une nouveauté 2017, ou encore les parcours exclusivement raquettes au centre de Schönberg qui propose des randonnées de 5,3 et 13,5 km.

En province du Luxembourg

La province de Luxembourg s’est, enfin, parée d’un épais manteau blanc. Les conditions sont, à présent, très bonnes pour les sports d’hiver. Samedi, neuf stations étaient accessibles dans la province.

Au centre de ski nordique à Samrée (La Roche-en-Ardenne), où, pour la première fois, une piste de skating de 3,5 km, a été damée, de nombreux skieurs étaient au rendez-vous, au lendemain d’un premier jour d’ouverture, plutôt calme. "Je suis ravi de cette nouveauté", a confié Philippe, de Liège, un habitué de la station. "Je peux pratiquer mon sport plus facilement, comme dans les Vosges, sur l’itinéraire de skating séparé des pistes de ski de fond. L’enneigement est bon, environ 15 cm, les températures légèrement négatives."

Les gestionnaires se sont inspirés de l’organisation des stations de sports d’hiver à l’étranger pour permettre à chacun de pratiquer son sport en toute quiétude. "Quatre pistes de ski de fond de 5, 10, 15 et 20 km sont tracées", a précisé Francis Toussaint, président du syndicat d’initiative des hauteurs des gorges de l’Ourthe. "Les promeneurs n’y ont pas accès. Pour eux, un itinéraire de 4 km a été balisé dans le village, Un autre parcours séparé est prévu pour les raquettes. Une piste de luges est accessible près de la cafétéria."

Un couple, originaire de Liège, a suivi, les flèches jaunes, en compagnie de son chien. "Nous voulions nous balader à La Baraque de Fraiture mais il y avait tellement de monde que nous avons rebroussé chemin", a expliqué Joël. "Nous n’avons pas trouvé de place de parking."

Des adolescents de la Maison des jeunes de Bastogne et des Marchois avaient, eux aussi, opté pour la petite station rochoise. "Le centre de ski nordique propose de beaux itinéraires dans la campagne enneigée", a souligné un Marchois. "C’est plus agréable de skier ici que dans les stations très fréquentées."

Les pistes de ski restent ouvertes ce dimanche et, probablement, en début de semaine.

Jusqu’à 40 cm de neige !

Pratiquement toutes les pistes dont celles de ski sont ouvertes dans les cantons de l’Est.

En cette période hivernale, les beaux paysages de l’Est du pays se sont recouverts d’un blanc manteau. C’est l’occasion rêvée pour se rendre dans les Cantons de l’Est pour profiter des joies des jeux dans une magnifique poudreuse.

Vous pourrez non seulement vous adonner aux plaisirs d’une promenade enchanteresse, des batailles de boule de neige, mais aussi du ski.

Les Cantons de l’Est sont la région le plus haute de Belgique dont le point culminant est Botrange. Il y est possible d’y faire de la luge, des promenades en raquettes, du motoneige, du ski de fond, mais également du ski alpin.

Pour les habitants de la région, cette période est particulièrement riche en émotion. "Je suis musclée à force de déneiger", plaisante Valérie, une habitante de Francorchamps. "Jules, notre fils de 4 ans et demi est ravi de voir arriver la neige. Ce samedi, il était à un goûter d’anniversaire et il trouvait drôle de plonger la tête dans la poudreuse !"

Valérie et Vincent , son compagnon, profitent également des plaisirs de la neige. "Nous avons acheté deux luges supplémentaires. On dira que c’est pour les enfants", plaisante Valérie.

Par endroits, la neige atteint plus de 50 cm dans le jardin de la famille. "Avec le vent, notre voisin d’en face se retrouve avec des congères d’un mètre de haut."

La route est dégagée, mais froide. "Il est plus prudent d’avoir des pneus neige pour venir."

De nouvelles précipitations hivernales devraient permettre au blanc manteau de s’étoffer encore un peu plus. La plupart des pistes de ski sont déjà ouvertes. "Nous avons une piste de ski à trois kilomètres de chez nous et il y avait des véhicules garés jusqu’à notre maison."

Si vous souhaitez faire du ski ou simplement profiter de paysages enchanteurs, n’hésitez donc pas à vous rendre dans les Cantons de l’Est.