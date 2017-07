Un accident avec délit de fuite s’est produit la nuit du 7 au 8 juillet, vers 0 h 50, rue Grande à Godinne. Une voiture, que les enquêteurs identifieront comme une VW Tiguan de couleur grise, a accroché et renversé une famille qui s’apprêtait à rentrer à son domicile.

Le Tiguan ne s’est pas arrêté et a continué sa route vers Namur. Sur place, les enquêteurs ont trouvé des débris de phare avant droit et des traces de pneus qui indiquent que la VW avait deux roues sur le trottoir au moment de l’impact. Plus loin vers Namur, on a retrouvé le rétroviseur droit de la voiture en fuite.

Particularités de la voirie : alors que la vitesse est limitée à 50 km/h, on y circule beaucoup plus vite. Autre particularité à cet endroit : les trottoirs sont symboliques : il est impossible d’y circuler à deux de front.

La famille a été lourdement touchée : le père, Cédric Piron, a séjourné aux soins intensifs : son bras est paralysé. Il devra suivre une longue rééducation pour espérer en retrouver l’usage. La maman souffre d’une fracture du radius et de brûlures car elle a été traînée sur quelques mètres. Les filles, elles, sont indemnes physiquement, l’aînée ayant entraîné sa cadette à l’abri, mais elles sont particulièrement choquées.

Les riverains espèrent que cet accident fera bouger les choses. Ils ont réclamé à de nombreuses reprises l’établissement d’une zone 30, justifié par la présence d’une académie de musique qui accueille plusieurs centaines d’élèves. Mais leur revendication est restée jusqu’à présent lettre morte !

Si vous avez des renseignements sur les faits et/ou sur le VW Tiguan, contactez le bureau de police de proximité d’Yvoir au 082/67.69.30.