Le conducteur de la VW Tiguan qui a renversé quatre piéton, la nuit du 8 au 9 juillet rue Grande à Godinne (Yvoir), a été libéré sous conditions jeudi après avoir comparu devant la chambre du conseil de Dinant. Celle-ci a notamment tenu compte du fait qu'il a un boulot (NdlR : chauffeur de car), qu'il a reconnu son problème d'alcool et qu'il a affirmé vouloir se soumettre à un suivi médical pour soigner son addiction. Il a par ailleurs été inculpé de coups et blessures involontaires et de délit de fuite.

Agé d'une quarantaine d'années et originaire de la région namuroise, l'homme revenait des festivités de Godinne cette nuit-là lorsqu'il a percuté les piétons. Il s'est rendu à la police le 17 juillet à la demande de ses proches qui l'ont reconnu lors de l'appel à témoin.