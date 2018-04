Un couple a tenté d’échapper à un contrôle d’alcoolémie à la sortie d’une soirée du carnaval.

Dans la nuit de vendredi à samedi, à la sortie d’une soirée organisée dans le cadre du carnaval à Bellefontaine (Tintigny), un automobiliste a tenté de se soustraire à un contrôle d’alcoolémie mis en place par la zone de police de Gaume.

Il s’est garé dans une allée de garage à trente mètres de l’endroit où se trouvaient les policiers. Un homme, âgé de 44 ans, et une dame, âgée de 29 ans, sont sortis de la voiture et se sont dirigés vers la maison. Les policiers ont voulu les interpeller mais ils ne se sont pas laissé faire. Ils les ont injuriés et menacés de mort. Ils ont même porté des coups à deux des cinq policiers en intervention. Le couple a finalement été maîtrisé et privé de liberté vers 3 h 20.

Des policiers de la zone d’Arlon ont été appelés en renfort, pour emmener les deux personnes en état d’ébriété, pendant que les policiers gaumais poursuivaient le contrôle. Le couple, originaire de la région, sera entendu ce samedi. Le parquet du Luxembourg a été avisé des faits.