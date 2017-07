Un jeune homme de 28 ans, assez imbibé et bien connu de la police locale, selon le Parquet, s’est blessé samedi soir. Il appelle lui-même une ambulance pour l’amener au CHD (Centre Hospitalier Dinantais).

Sur place, il se prend la tête avec le personnel des urgences, pourtant très patient, provoque de nombreuses esclandres et refuse tout soin ! Excédés par ce comportement qui leur fait perdre du temps et les empêche de se consacrer à d’autres tâches, les urgentistes font appel aux forces de l’ordre pour évacuer le trublion. A la sortie du CHD, le jeune homme se rebelle une dernière fois avant d’être privé de liberté et placé en cellule de dégrisement.

A sa sortie, dans la nuit, il a reçu une « invitation » à comparaître prochainement devant le tribunal correctionnel en procédure accélérée.