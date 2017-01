Namur-Luxembourg Tintigny a adopté un arrêté pour limiter la consommation d’eau. Tellin s’apprête à lui emboîter le pas

La sécheresse ne frappe pas qu’en été. L’année 2016 s’est ainsi clôturée sur une note étonnamment sèche pour un mois de décembre.

Dans plusieurs endroits de la province du Luxembourg, le manque de précipitations a poussé les autorités communales à prendre les devants pour éviter la pénurie d’eau.

À Tintigny par exemple, le collège a adopté un arrêté communal enjoignant la population du village de Rossignol à limiter sa consommation d’eau. Outre l’interdiction de laver sa voiture à l’eau de distribution, les riverains sont invités à privilégier les douches aux bains ou encore à éviter les lessives avec une machine à moitié pleine. "Nous avons pris cette mesure à titre préventif", explique l’échevin Philippe Labranche. "Le problème du village de Rossignol, c’est qu’il n’est pas alimenté par un réservoir. L’eau des sources en Ardennes est prélevée par un drain superficiel. En l’absence de réservoir, l’eau de distribution arrive seulement par gravité. Cela n’a jamais causé de problème, mais vu le manque de précipitations, on peut s’attendre à une diminution de la pression à certains endroits."

Rossignol est la seule entité de la commune concernée pour l’instant. Sa situation devrait évoluer d’ici quelques mois avec l’installation d’un réservoir équipé de surpresseurs.

Plus au nord , les autorités communales de Tellin ont sollicité l’intervention de la protection civile pour pallier le manque d’eau. "Le rendement quotidien du réservoir est d’environ 380m³ alors que la consommation ce week-end avoisinait les 480m³ ", constate le bourgmestre Jean-Pierre Magnette. "Les sources ne donnent pas et les citernes sont vides. Nous n’avions jamais connu ça au mois de décembre."

Depuis plusieurs jours, les services de la protection civile alimentent régulièrement le réservoir central de la commune. "On a commencé à l’approvisionner samedi avec 100m³. Dimanche, c’était 150m³ et lundi, 100m³. Nous allons plus que probablement prendre un arrêté dès mardi pour limiter la consommation d’eau."

L’arrivée des premières neiges et la fin des fêtes aidant, la situation devrait s’améliorer dans les prochains jours.

N.P.