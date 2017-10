Sabrina a des anecdotes sur des centaines de comédiens et de réalisateurs. La plupart, elle les a croisés au FIFF, le temps de leur faire signer une photo, un cahier ou de poser ensemble en photo. Avec certains, il lui est arrivé de discuter, un peu, beaucoup, en fonction du temps qu’ils veulent bien lui consacrer.

"Cette année, Vanessa Paradis s’est montrée moins disponible qu’il y a deux ans. On la comprend : elle a perdu son papa il y a quelques jours. Elle a bien voulu me faire une petite signature, mais la photo, prise un peu vite, n’est pas bonne : on ne la reconnaît pas."

Depuis vendredi dernier, Sabrina a pu engranger dans son carnet Guillaume Galienne, Nawell Madani et d’autres, mais elle a raté Saule, par exemple. "Je n’ai pas réagi assez vite. Pourtant, il est passé juste à côté de moi."

Les stars, elle les trouve plutôt disponibles. Mais pas souvent leur entourage. "Les attachés de presse nous disent parfois qu’ils sont déjà partis alors qu’ils sont encore là. Pourtant, on est un petit groupe de 4 ou 5 très respectueux. On attend, on respecte les acteurs et on accepte qu’ils n’aient pas toujours envie. Ce n’est pas le cas d’autres personnes, plus impatientes, qui sautent dessus et les font parfois fuir."

Parmi ses beaux souvenirs de rencontres furtives au FIFF, Sabrina retient Jean-Pierre Marielle, Philippe Noiret, Jean Rochefort, Nathalie Baye. "D’une manière générale, les générations plus anciennes accordent davantage d’attention à leurs fans. Certains plus jeunes se montent plus vite la tête. Heureusement, ce n’est pas le cas de Sara Giraudeau qui démarre sa carrière et qui s’est montrée très gentille cette année."

Sabrina (41 ans) a démarré cette chasse aux autographes il y a une quinzaine d’années. "À l’époque, je pouvais venir la journée car je ne travaillais pas. Aujourd’hui, je viens après la journée. Je prends spécialement le bus Perwez-Namur en quittant la maison de repos où je travaille."

Ce qu’elle fait de ses selfies ? "Je les imprime et je les conserve. Je ne suis pas du genre à les accrocher au mur. Sauf une seule, avec Tom Cruise, que j’ai rencontré à paris. Elle trône sur un mur du salon", avoue-t-elle.