Tania Vandenberghe et Florence Horman ont posé en sous-vêtements à l'occasion de la Saint Valentin qui approche

Pour la septième année, Missitems.be a organisé son shooting sexy. A l'occasion de la Saint Valentin, plusieurs miss ont posé lors d'une séance photos en sous-vêtements. Sexy, glamour, mais pas vulgaire comme en attestent les photos.

Parmi les modèles, on trouve Florence Horman qui figurait parmi les candidates pour Miss Luxembourg pour Miss Belgique 2013. Elle a aussi participé à plusieurs concours de mannequins comme « Futur Top Model » et « Best Model of the World » où elle a décroché le prix de « Best Model Press ». « A la base, j’ai toujours été attirée par les concours et le milieu du mannequinat mais c’est un peu compliqué quand on habite Fauvillers, dans le fond de la province de Luxembourg ». ce qui explique qu'aujourd'hui, elle vit à Bruxelles? « Les concours, c’est bien, mais ce n’est pas ce que je recherchais dans le mannequinat. J’ai alors signé dans une agence de mannequins à Paris, People, où on m’appelle régulièrement pour des castings, notamment pour de la lingerie ». Il y a un an, la belle décide de tenter sa chance Outre-Atlantique, direction New York. « J’étais partie pour 3 mois, avec l’idée de chercher une agence. Une semaine avant mon retour en Belgique, j’ai été repérée par une agence via mon compte Instagram et j’ai signé avec eux .

Mais on trouve aussi Tania Vandenberghe, la jeune femme qui étudie l'esthétique a suivi les pas de sa maman qui avait été Miss congolaise en Belgique. résidant à morialmé, elle fait les trajets tous les jours pour étudier à Charleroi. «J’ai aussi défilé dans des magasins, mais j’en veux toujours plus: j’ai été finaliste de Top Model Belgium et finaliste des élections provinciales de Miss Belgique». Et toutes ces expériences lui plaisent: «Je rencontre beaucoup de gens, dans une ambiance agréable. Bien sûr, il y a du stress mais je crois que je le gère bien, j’apprends beaucoup. Et je n’en garde que de bons souvenirs.» La jeune femme en est déjà certaine, elle recommencera: «Je me réinscrirai à Miss Belgique, après mes études!» Et plus tard elle se voit bien esthéticienne et mannequin.