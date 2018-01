Un phénomène naturel qui met fin à la sécheresse, mais ferme l'accès aux grottes et au parc animalier

Le Domaine des grottes de Han avait terminé l’année 2017 les pieds dans l’eau. De fortes averses et chutes de neige avaient envahi les Ardennes ces derniers jours, engorgeant la Lesse. En ce début 2018, la Lesse a inondé encore une fois le parc animalier pour faire le tour du massif de Boine et rejoindre son cours à la sortie de la grotte. Le spectacle est impressionnant. "Dans la grotte, l’eau est montée et a envahi également de nombreuses galeries et salles visitées en temps normal", explique le Domaine des grottes de Han.

Un phénomène naturel qui s’explique. Depuis plus de 500.000 ans, la Lesse se perd entièrement sous la terre et commence son merveilleux travail de façonnement de la grotte au gouffre de Belvaux. Un gouffre que l’on découvre lors de la visite du parc animalier et qui est capable d’absorber jusqu’à 29 m³ d’eau par seconde. C’est la plus importante perte de rivière d’Europe occidentale.

Par période de grandes crues, le gouffre n’est plus capable d’absorber le débit de la Lesse. Celle-ci reprend son ancien cours et la Chavée est inondée. On dit alors que "la Lesse tourne". L’année dernière, à cette époque-ci, on était en état de sécheresse, qui s’est prolongée tout le printemps. L’inondation marque la fin de cette sécheresse : une bonne nouvelle pour la nature.

Par contre, les visites sont impactées. "Au Domaine des grottes de Han, nous avons l’habitude de nous adapter aux conditions météorologiques. Il est parfois nécessaire de fermer certaines parties du parc ainsi que la grotte, explique-t-on. Ces mardi 2 et mercredi 3 janvier, nous devons fermer le parc animalier et la grotte. Cependant, des visites spéciales sont organisées gratuitement dans le village pour nos visiteurs afin de leur expliquer ce phénomène. Le spectacle de la Lesse qui tourne vaut vraiment la peine." Pour le reste de la semaine, il est conseillé aux visiteurs d’appeler avant de se déplacer jusqu’à Han-sur-Lesse : 084/37.72.13.