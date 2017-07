S’il est encore trop tôt pour dresser le bilan de la 83e Foire agricole et forestière, l’événement se poursuit ce lundi sur le champ de foire, les premières tendances vont dans le sens d’une augmentation du nombre de visiteurs par rapport à l’an dernier.

"La Foire a débuté vendredi dans une ambiance détendue et positive", indique Caroline Willems, directrice commerciale. "Il y avait plus de monde qu’en 2016 et les professionnels étaient présents en nombre. La tendance à la hausse est la même pour le samedi, avec moins de professionnels. Nous n’avons pas encore d’indications, par rapport à la 82e édition, pour la journée du dimanche, qui a connu un beau succès de foule."

Les nombreuses nouveautés, comme le pôle agriculture connectée, la Ferme enchantée, le parcours bio de l’Union nationale des agrobiologistes belges, le pôle lait couplé au pôle santé animale dans le hall 1, ont attiré la foule.

En ce qui concerne les délégations étrangères, une trentaine de nationalités sont représentées, dont les habitués que sont les Français, les Grand-Ducaux, les Néerlandais et les Allemands. "Nous avons reçu, pour la première fois, la visite de représentants du Niger et du Qatar", poursuit Caroline Willems. "Les Nigériens se sont particulièrement intéressés aux machines agricoles. Quant aux Qataris, ils ont rencontré les responsables de la Foire afin de se renseigner sur l’organisation de l’événement avec l’objectif, peut-être, de s’en inspirer."

La journée de ce lundi , dédiée aux professionnels, sera marquée par la réunion nationale des entrepreneurs de travaux agricoles, à laquelle une centaine de personnes sont inscrites, et par le déjeuner de l’Union wallonne des entreprises.

Également au programme, les concours de traction chevaline et d’attelage du cheval de trait. "Le déménagement d’une partie des exposants, qui participent au Demo Forest, ces 1er et 2 août, dans la commune de Bertrix, est prévu vers 16 h 30", conclut la directrice commerciale.

> Plus d’infos : www.foiredelibramont.com





Une capsule de lait estampillée Fairebel

Ce nouveau produit de la coopérative Faircoop est conditionné chez Esimex près d’Anvers.

Le nouveau produit Fairebel, une capsule de lait concentré, a été présenté, par Erwin Schöpges, le président de la coopérative Faircoop, samedi, sur le champ de foire, à Libramont. "Cette nouvelle capsule pèse 10 grammes et contient 10 % de matière grasse", précise-t-il. "Ce lait concentré, qui accompagne le café, est conditionné chez Esimex, dans la région anversoise. Sur les 640.000 pièces commandées, les deux tiers ont déjà trouvé acquéreur. Ce produit est surtout destiné au secteur Horeca et aux administrations."

© Lallemant Les autres produits laitiers de la coopérative, à savoir le lait entier, demi-écrémé, ou chocolaté, le fromage à pâte molle et la glace vanille, chocolat, fraise et "pur lait" sont commercialisés dans la grande distribution. "La capsule s’inscrit dans la même philosophie de lait équitable", précise Erwin Schöpges. "Tous les intervenants, à chaque étape de la chaîne, sont rémunérés correctement."

Depuis sa création, en 2009, la coopérative a considérablement développé ses activités. De 800.000 litres en 2010, elle est passée à 8,5 millions de litres de lait vendus en 2016. Le nombre de coopérateurs n’a cessé d’augmenter : 8 en 2009, plus de 500 en 2017. "Pour chaque litre de lait vendu, 10 centimes sont mis dans la caisse pour être redistribués aux coopérateurs", poursuit-il. "Ce bonus leur permet d’obtenir 45 centimes par litre de lait. Un prix équitable qui leur permet de couvrir les coûts de production."

Cela dit, Faircoop souhaite accroître la visibilité de sa production. Des démarches ont été menées, auprès de Coméos, pour que les produits Fairebel soient davantage mis en valeur dans les grandes surfaces.