Le trafic ferroviaire est complètement interrompu, samedi soir, sur la ligne 166 entre Dinant et Bertrix à cause de foyers d'incendie sur les talus longeant la voie et sur des "billes" de chemin de fer, a-t-on appris auprès d'Infrabel, gestionnaire du réseau. L'incident est lié à un problème de frein rencontré par un train de marchandise.

"Les freins étaient bloqués, mais le conducteur ne s'en est pas aperçu et le train a parcouru plusieurs dizaines de kilomètres en projetant des étincelles qui ont allumé des foyers", a indiqué Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. Plusieurs corps de pompiers sont mobilisés et un poste de commandement est centralisé par les pompiers de Paliseul. Des équipes d'Infrabel vont aussi inspecter la voie pour évaluer les dégâts. Cette ligne est empruntée par du trafic local de voyageurs et des trains de marchandises. Un service de bus de remplacement doit être mis en place.