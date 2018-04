Le responsable du chenil communal de Bastogne a réagi, sur les réseaux sociaux, à la suite de la découverte, mardi dernier, de quatre cadavres de chiots déposés rue de la Maison forte à Bastogne.

"Même si c’est un acte profondément répugnant et inexcusable, même si c’est illégal d’abandonner des cadavres d’animaux le long d’une route, nous vous invitons à la retenue", demande-t-il aux internautes. "Des propos injurieux envers la personne qui a commis cet acte ne servent à rien. Par contre, partager au maximum pour que cela n’arrive plus jamais, cela fera avancer la cause du bien-être animal."

Il rappelle que la stérilisation a justement pour but d’éviter de tels actes barbares et invite tous les propriétaires de chiens et de chats à poser "ce geste responsable et respectueux" envers son animal. Il prévient ceux qui préfèrent continuer à tuer les chatons et les chiots qu’ils s’exposent à une très lourde amende.

à la police de la zone Centre Ardenne, une enquête a été ouverte mais le propriétaire des chiots n’a pas encore été identifié. L’enquête risque d’être longue et complexe.

Au cabinet de Carlo Di Antonio, le ministre du Bien-être animal, on rappelle que des amendes mais aussi des peines de prison peuvent être infligées. "Si la police parvient à identifier le propriétaire des chiots, elle transmettra le dossier au parquet du Luxembourg", précise François Dubru, porte parole du ministre. "S’il décide de poursuivre l’auteur des faits, le juge prendra une sanction pénale. Les faits de première catégorie, comme tuer un animal volontairement, sont passibles d’une peine de dix à quinze ans de prison et/ou d’une amende de 100.000 à 10 millions d’euros. Dans le cas où le parquet ne poursuit pas, l’administration wallonne peut prendre la main. La sanction administrative peut aller de 50 à 100.000 euros."