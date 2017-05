Les faits ne sont pas récents (ils datent de la mi-mars de cette année). Ce jour-là, un individu téléphone à un brasseur du cru pour passer une belle commande de 70 casiers de bières , d’eaux et de softs, d’après le Parquet.

L’individu s’adresse au brasseur comme s’ils se connaissaient depuis toujours et lui demande de déposer la commande au beau ilieu de nulle part, dans un terrain vague, comme pour une rave-party. Le brasseur obtempère aux ordres de son soi-disant copain et dépose la cargaison à l’endroit demandé, sans s’inquiéter de lui faire signer le moindre bon de commande, le moindre reçu, pas une signature, rien, nada !

Au moment de récupérer les vidanges et les invendus, notre naïf brasseur se rend compte qu’il s’est fait avoir : il n’y a rien ni personne au lieu d’enlèvement et de reprise ! Le brasseur s’est fait rouler dans le houblon pour environ 1.500 € qui lui restent en travers du gosier. La police a bien tenté d’interpeller l’auteur de la commande sur base de la téléphonie mais le suspect jure ses grands dieux qu’il est innocent et qu’à l’époque, il avait prêté son portable à son ex-compagne et à son fils !

Le Parquet reste dubitatif : « Plus l’arnaque est grosse, mieux elle fonctionne ! ». I pense que l’escroc est de mèche avec des cabaretiers peu scrupuleux chez qui il écoulerait à vil prix la marchandise acquise très bon marché ! Le substitut envisagerait même u trafic à plus grande échèlle !