Un nouveau camp scout a du être interrompu fin de semaine à la suite de plusieurs cas de gastro-entérite, dans la région de Durbuy. Une cinquantaine de jeunes originaires de Saint-Trond occupaient ce terrain situé à proximité de l’Aisne, non loin du village de Villers-Sainte-Gertrude. Vendredi matin, une quinzaine d’entre eux ont présenté les symptômes d’une intoxication : crampes abdominales, vomissements, diarrhées.

Le service 112 a déclenché un plan d’intervention médicale et une ambulance d’Érezée ainsi que le SMUR de Marche-en-Famenne ont été déployés sur place.

L’épidémie coïncidant avec la journée de visite des parents, la plupart des jeunes intoxiqués ont été pris en charge par leur famille. Aucun d’entre eux n’a du être hospitalisé. C’est la troisième fois en moins d’une semaine qu’un camp est annulé en raison d’une intoxication. L’AFSCA est descendue sur place, mais les provisions alimentaires ne semblent pas en cause. La rivière pourrait être à l’origine de la contamination. "Le niveau de l’eau est très bas et il fait chaud. Du coup, les germes prolifèrent, note Jean-Michel Grégoire, responsable du service 112. La baignade et le trempage sont d’ailleurs strictement interdits dans les cours d’eau en dehors des zones de baignade autorisées."

Difficile toutefois de réduire la fréquence d’évacuation des camps à ce seul paramètre. "Le système d’encadrement est plus performant que les années précédentes : nous avons demandé aux camps qu’ils nous alertent dès les premiers symptômes."