Deux Wallons figurent au casting, dont Maximilien Dienst (, à Marenne). Auréolé d’une étoile au guide Michelin avec son père Jean-Michel en 2014, le jeune homme de 23 ans est devenu le plus jeune chef étoilé du pays.

Après avoir décliné une première invitation l’année dernière, il a finalement rejoint Paris cet automne pour le tournage de la saison 2017 de Top Chef. "J’avais envie de me changer les idées et d’explorer de nouveaux horizons, nous explique l’intéressé . Rencontrer et travailler avec d’autres personnes est toujours instructif. Mais ce n’est pas pour autant que je changerai ma cuisine. Je n’ai pas participé à cette émission pour prouver mes capacités culinaires. Je les ai déjà démontrées."

Maximilien Dienst exerce ses talents aux fourneaux du restaurant familial depuis maintenant quatre ans. Son savoir-faire, il le met au service d’une cuisine simple, généreuse et gourmande. "Ça doit rester un plaisir et non une masturbation intellectuelle. Je ne fais pas dans la cuisine spectacle." Ce qui ne l’a pas empêché de se prêter au jeu du show télévisé. "Le spectacle, il est à la télévision, pas dans ma cuisine. Au cours de l’émission, j’essayais de faire ma cuisine, même si on nous imposait certaines règles, y compris travailler avec des ingrédients qu’on n’aime pas. Cette émission, je l’ai prise comme un jeu, pas comme un concours. Ce n’est pas en ayant un coup de génie sur trois assiettes présentées à un jury qu’on devient le cuisinier de l’année. Même si la pression est là, travailler dans un restaurant est beaucoup plus stressant."

Maximilien Dienst sera notamment opposé au Namurois Julien Wauthier, avec qui il a déjà travaillé. Le jury sera quant à lui constitué de Jean-François Piège, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran. L’émission sera également retransmise sur RTL-TVI. Les dates de diffusion n’ont pas encore été communiquées.