Elle a été pris d'un malaise cardiaque et n'a pu être réanimée.

Le marathon-relais de Petite-Chapelle a été marqué par un tragique accident ce samedi en début d'après-midi. Une dame originaire de Rance qui participait à l'événement a succombé à un malaise cardiaque malgré l'intervention des secours et les tentatives de réanimation. La course, qui venait de débuter, a logiquement été interrompue définitivement. « Elle venait de terminer son tour et se trouvait dans le hall de sport où les relais se font lorsqu'elle a été pris d'un malaise qui s'est malheureusement mal terminé », a commenté l'un des organisateurs. « Tout était réuni pour passer une belle après-midi sportive, on ne s'attendait pas du tout à un événement aussi tragique », a conclu l'un des organisateurs. Plus de 200 personnes participaient à ce marathon-relais qui consiste à réaliser 24 boucles de 1.750m par équipe de 2 à 10 personnes.