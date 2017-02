D’ici la fin du mois de mars, une nouvelle salle de jeux Golden Palace, la deuxième sur le territoire de la ville de Namur, ouvrira ses portes, avenue Prince de Liège 81, à la place de l’actuel magasin Heytens.

La salle de jeux de Namur-centre, située au 19, avenue de la Gare, est exploitée depuis 1998, elle l’a d’abord été par la société Spielothek avant d’être reprise sous l’enseigne Golden Palace, courant 2011.

"Notre groupe étant en pleine expansion et ayant une licence disponible, nous souhaitons contribuer de plein pied au développement économique de la région", explique Julie Limbos, pour Golden Palace. "En plus des 10 employés de la salle de jeux qui proviendront pour la plupart de la région namuroise, nous travaillons exclusivement avec des fournisseurs et sociétés issus de la localité."

L’enseigne Golden Palace existe depuis 1963. A l’heure actuelle une quarantaine de salles de jeux Golden Palace sont exploitées en Belgique. Ces salles de jeux sont accessibles 7 jours sur 7 dès 21 ans, les boissons alcoolisées y sont interdites, le nombre de poste de jeux est de 45 par salle et, toujours conformément à la législation, l’activité de la salle n’est pas visible depuis l’extérieur. Les Casinos Golden Palace proposent différents jeux : roulettes, jeux de dés et jeux de courses.

Dans les provinces de Namur et Luxembourg, Golden Palace est également présent à Dinant, Arlon, Messancy et Athus.

