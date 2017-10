Son véhicule a percuté une jeep et un camion en stationnement après un rond-point.

Un homme d'une trentaine d'années a perdu la vie dans un accident de la route dans la nuit de samedi à dimanche, Chaussée de Namur à Eghezée. Il était environ 00h00 lorsque son véhicule est sorti de la route à la sortie d'un rond-point et a traversé l'autre bande de circulation pour finir sa course contre une jeep et un camion en stationnement.

« L’automobiliste a pu prendre le rond point sans problème mais c’est après qu’il a perdu le contrôle de son véhicule. D’après les premières constatations, la vitesse serait en cause », a indiqué le parquet de Namur. "On a retrouvé une canette de bière de 50cl dans la voiture", ajoute le parquet. Un expert a néanmoins été envoyé sur place pour s’assurer qu’un second véhicule n'était pas impliqué.