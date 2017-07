Il s'agirait d'un acte de vengeance lié à leur séparation

Un homme né en 1950 a tenté assassiner son ex-femme ce vendredi en début d'après-midi à Philippeville. Il s'est rendu à son domicile armé d'un grand couteau de boucher et a tenté de la tuer. La victime s'est débattue et a réussi à appeler des secours qui sont intervenus. Elle a néanmoins été touchée et a dû être hospitalisée. Ses jours ne sont toutefois pas en danger.

Cette tentative d'assassinat serait un acte de vengeance lié à leur séparation. L'auteur des faits, lui aussi hospitalisé, devait encore être entendu. L'affaire a été mise à l'instruction par le parquet de Namur du chef de tentative d'assassinat.