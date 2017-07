Le véhicule à bord duquel il se trouvait a percuté un arbre. Le conducteur a été grièvement blessé.

Quatre jeunes qui revenaient d'une soirée ce mercredi matin ont vécu un véritable drame. L'un d'eux a trouvé la mort dans une sortie de route entre Leignon et Pessoux. Un autre a été grièvement blessé.

Tous rentraient chez eux à bord de deux véhicules, à deux par voiture, lorsque les occupants du premier véhicule ont constaté que le second ne les suivait plus. Ils ont fait demi-tour et ont découvert la voiture encastrée contre un arbre, à proximité de la rue du Pays de Liège, qui relie Leignon à Pessoux. Le passager, né en 1974, est décédé tandis que le conducteur, né en 1988, était inconscient. Ses jours étaient en danger. Le véhicule venait de Ciney et circulait en direction de Leignon



« L'origine de l'accident est probablement une sortie de route. Il n'y avait pas de trace d'intervention d'un second véhicule », a précisé le parquet de Namur. Des prélèvements sanguins ont par ailleurs été effectués chez le conducteur.