Suite à un article interpellant paru ce samedi matin à la Une de notre confrère Sud Presse, le Procureur du Roi de Namur, Vincent Macq, a pris la décision de convoquer la presse ce samedi après-midi.

Un infirmier de la Basse-Sambre, né en 1975 et qui exerçait depuis une vingtaine d’années est en détention préventive depuis novembre pour deux dossiers très sensibles: un assassinat par empoissonnement et une tentative d’assassinat.



L’assassinat a eu lieu le 4 septembre 17 sur une personne née en 1930. L’assassin présumé (il garde à ce stade la présomption d’innocence) se prénommerait Frédéric. Son modus operandi reste le même: une ou plusieurs injections d’insuline qui entraînent une hausse brutale de glucagon dans le sang.



Selon Vincent Macq, le juge d’instruction en charge de l’affaire aurait pas loin de 21 dossiers de mort suspecte à examiner. Le Parquet tient à préciser que la maison de retraite "La Méridienne" est tenue d’une manière irréprochable et qu’il ne s’agit pas d’un manque de vigilance de la part de son personnel.