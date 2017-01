Namur-Luxembourg Un inspecteur du Service d’information criminelle (SIC) de la police judiciaire fédérale de Neufchâteau devra répondre devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau de viol, attentat à la pudeur et de coups et blessures sur une jeune femme, âgée de 27 ans, qui était l’une de ses informatrices.

"Mon client a saisi la Cour de cassation pour que son dossier ne soit pas jugé dans l’arrondissement de son ressort", précise Me Marc Nève, son avocat. "Il estimait en effet que la cause ne pouvait être jugée équitablement dans un arrondissement aussi étroit que celui de Neufchâteau. La Cour de cassation a rejeté sa demande en précisant que cette division n’est qu’une section de l’ensemble du tribunal de première instance du Luxembourg."

Les faits remontent à la nuit du 1er au 2 juin 2012. Ils auraient été commis au cours d’une sortie avec la plaignante dans le Carré à Liège. Sur la route du retour, celle-ci aurait été violée et aurait subi également des traitements humiliants et dégradants à Bertogne, près de Bastogne.

Le prévenu prétend que, cette nuit-là, on lui aurait fait avaler du GHB, soit la drogue du viol. Il aurait commis les délits qui lui sont reprochés sous l’influence de cette substance. La jeune femme a déposé plainte et s’est constituée partie civile. Le 3 juin, l’inspecteur de police, domicilié à Lierneux, près de Vielsalm, a été inculpé et placé en détention préventive à la prison d’Arlon.

"Il a purgé cinq semaines de détention préventive puis a été libéré sans condition", rappelle son avocat. "Il est suspendu de ses fonctions depuis juin 2012."

Le 22 décembre dernier, l’avocat de l’inspecteur de police a proposé d’établir un calendrier des prochaines audiences. Ce calendrier fixant les dates de l’instruction d’audience et des plaidoiries devrait être présenté ce lundi 9 janvier. La comparution de l’inspecteur de police est, dès lors, reportée à une date ultérieure.