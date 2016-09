Un Namurois s’illustre chez Dargaud

Namur-Luxembourg

À tout juste 27 ans, le dessinateur namurois Gontran Toussaint signe son premier album issu d’une nouvelle série de chez Dargaud.

L’album s’intitule Bloody Sunday et sera le premier de la série Reporter. Le scénario met en scène un jeune journaliste français, Yann Koad, envoyé aux quatre coins du monde pour couvrir de grands événements ayant marqué l’histoire.

Diplômé de Saint-Luc à Liège en 2011, Gontran Toussaint ne s’attendait pas à être repéré aussi vite par la célèbre maison d’édition. C’est à l’âge de cinq ans que naît la passion du dessin. "C’est en lisant les Tuniques bleues que j’ai commencé à dessiner", explique-t-il. "Je réalisais déjà de petits albums que je reliais et offrais à mes proches".

Dessiner pour Dargaud, un rêve qui se réalise pour ce Namurois dont les personnages de Treize et Blueburry font partie des héros de son enfance. Avec le temps, son style se forge et s’inscrit dans la lignée de ses deux dessinateurs favoris, Hermann et Giraud.

En 2014, la maison Dargaud est à la recherche d’un nouveau dessinateur et remet la main sur un projet envoyé par Gontran deux ans plus tôt. Après un premier test positif, l’aventure commence avec forcément quelques appréhensions. "C’était un travail conséquent qui nécessite beaucoup de recherches et de documentations historiques", commente-t-il. "La question était de savoir si j’allais être capable de terminer un projet aussi dense..."

À travers ce premier tome qui se déroule en 1965, on découvre un jeune journaliste sensible et parfois maladroit. Engagé dans une rédaction américaine, il doit couvrir la lutte des Afros-Américains pour obtenir le droit de vote. Entre faits réels et fiction, le lecteur découvre, avec Yann, la violence du Ku Klux Klan, les méthodes du FBI et assiste à l’embrasement des marches de Selma et à l’assassinat de Malcom X. La série se veut chronologique avec pour chaque année un tome relatant des grands faits de l’actualité qui ont marqué l’histoire, il y a 50 ans.

En librairie dès le 30 septembre, la série ravira très certainement les ados et adultes amateurs d’histoire et de BD, tout en mettant à l’honneur un talent made in Namur.