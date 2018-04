Les agresseurs sont repartis avec de l’argent après avoir retourné toute la maison

Mercredi soir, plusieurs personnes encagoulées sont entrées par effraction au domicile de Gérard, à Oppagne. C’est l’Avenir qui a révélé l’information jeudi soir. L’agriculteur de 74 ans regardait paisiblement la télévision quand les malfrats ont fait voler en éclats la porte de son salon. Ils s’étaient introduits dans l’habitation par l’arrière, en forant le barillet d’une première porte. « Ils se sont jetés sur moi et m’ont traîné dans la pièce à côté », nous explique le septuagénaire.

« Ils devaient être 4 ou 5, je ne sais plus. Pendant qu’ils me tenaient par la tête et les pieds, un autre me fouillait pour voir si j’avais quelque-chose sur moi. » Les cambrioleurs ont retourné la maison de fond en comble, traînant le malheureux d’une pièce à l’autre pour le forcer à leur révéler l’endroit où se trouvait son argent. « Ils ont fouillé toutes les pièces, vidé les armoires, renversé les matelas et arraché les fils du téléphone fixe. Là où j’ai eu peur, c’est quand ils m’ont menacé de m’étrangler avec un lacet. Ils m’ont dit qu’on leur avait dit que je cachais beaucoup d’argent. »

Les cambrioleurs repartiront finalement avec l’argent et des objets de valeurs, après avoir ligoté Gérard dans la salle de bain. « Ma maman, aujourd’hui décédée, avait des bijoux dans un coffre. Ils ont tout pris. Quand je n’ai plus entendu trop de bruit, je suis parvenu à dégager une main et à me relever. J’ai sautillé jusque la cuisine où j’ai pris un couteau pour couper les liens au niveau de mes pieds. Je suis ensuite allé chez le voisin pour appeler la police. » L’agriculteur souffre toujours de douleurs au niveau de l’épaule. « Ils m’ont tordu le bras en me ligotant. La police voulait que j’aille à l’hôpital, mais je n’ai pas voulu. » L’enquête a été confiée à la police judiciaire fédérale.