Un Wépionnais est devenu le premier wallon à traverser la Manche à la nage

Namur-Luxembourg

C’est une performance incroyable que Julien Deneyer a réalisée ce mercredi. Le triathlète de Wépion a réussi le défi qu’il s’était lancé, à savoir traverser la Manche à la nage.

Parti mardi à 22h45 (heure anglaise), il a rejoint la côte française 13 heures et 2 minutes plus tard. Il est le premier Wallon à y parvenir. "C’était un rêve depuis plusieurs années", expliquait-il ce jeudi. "C’est un immense sentiment d’accomplissement."

Il devait tenter la traversée de l’Angleterre vers la France du 7 au 14 septembre. Finalement, il n’a pas eu le temps de gamberger en Grande-Bretagne, sur les conseils d’un marin spécialisé qui a défini la meilleure fenêtre pour s’élancer.

"Je n’ai même pas passé 24 heures à Douvres. On est parti en semi-urgence. Vu la météo qui ne s’annonçait pas favorable, on est parti plus tôt."

Partir de nuit pour une telle épreuve, suivi par un bateau, est tout de même particulier. "Cela ne m’a pas trop perturbé, si ce n’est le manque de sommeil. Il y avait un gros spot braqué sur moi."

Lui qui s’est entraîné durement à la natation ces deux derniers mois, à raison de 70 ou 100 kilomètres parcourus dans l’eau chaque semaine, était très bien préparé. Dans l’action, il mangeait et buvait toutes les demi-heures, en faisant une pause de 30 secondes sans pouvoir toucher le bateau, sous peine d’être disqualifié. Une des deux grosses difficultés était le froid, malgré sa combinaison.

"Après deux heures d’efforts, j’étais congelé, je tremblotais dans tous les sens. Mais je savais que j’allais souffrir, que c’était la normalité. J’ai fait un gros effort mental pour passer au-dessus." Le deuxième gros défi fut de gérer les courants marins, particulièrement à la fin de l’aventure. "À la fin, j’ai bien cru que je n’y arriverais jamais, tellement le courant allait fort. Je devais arriver sur la plage de Wissant, mais, finalement, j’ai fini la traversée 10 ou 15 kilomètres plus loin, sur une plage de galets. La traversée en ligne droite fait 35 kilomètres, j’en ai parcouru 53 avec les courants…"

Plus de 300 messages de félicitations lui sont parvenus depuis mercredi. Le triathlète de 32 ans goûte maintenant un repos bien mérité avant de reprendre son travail d’ophtalmologue ce lundi.