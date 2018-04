Terrible accident frontal vers 22h15 samedi sur la route qui relie Fosses-la-Ville à Mettet. Deux véhicules, une Peugeot 207 et une Toyota Yaris, se sont heurtés en se croisant.

Selon le Parquet de Namur, l’expert envoyé par ses soins a pu déterminer que la Peugeot aurait empiété sur l’autre bande de circulation. Malgré l’important déploiement des pompiers du Val de Sambre, commandés par le Colonel Gilbert, et le renfort de 2 SMUR, les deux conducteurs sont décédés sur place. Tous deux habitaient Mettet et étaient appréciés de leurs pairs. Il s’agit de Jonathan Meganck et de Valérie Spenders, tous deux nés en 1987.