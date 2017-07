© DR

Les automobilistes auront remarqué des ralentissement à la sortie de l'autoroute E411 à hauteur de Champion la nuit de samedi à dimanche. Il ne s'agissait pas d'un contrôle, mais d'un périmètre de sécurité dressé par les secours après qu'une dame a sauté du pont de l'autoroute vers minuit et quart.Selon les témoins sur place, il s'agit d'une dame d'une quarantaine d'années qui aurait stationné sa voiture, rue de Fernelmont, en haut du pont surplombant la E411, avant d'aborder un chauffeur routier stationné là pour lui demander une cigarette, qu'il lui a donnée.Issu des pays de l'est, celui-ci a été terriblement choqué par la suite. La dame aurait sauté à peine deux minutes après lui avoir adressé la parole, en le regardant dans les yeux, dit-il. Les voitures passant avant l'arrivée des secours ont eu le choc de voir le corps de dame sur la bande d'arrêt d'urgence, presque sur la première bande de circulation. Le drap blanc posé sur son corps par la suite ne laisse aucun doute sur l'issue de ce geste tragique.Etant donné le décès, les secours ont attendu l'avis du parquet avant d'évacuer le corps, ce qui explique que deux bandes de circulation étaient obstruées une partie de la nuit en direction de Luxembourg. Le corps sans vie a été emporté par les pompes funèbres une petite heure après les faits, vers une heure et quart du matin.