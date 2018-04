Ce dimanche, un peu avant l’aube, une dame a signalé à la police que son ex-compagnon avait manifesté des intentions très nettes de mettre fin à ses jours.

L’homme se serait rendu aux grottes de Spy pour mettre sa menace à exécution. Vers 4 h du matin, les pompiers de la zone Val-de-Sambre et la Police de Jemeppe se sont dirigés vers les lieux et ont mis un important dispositif en place, avec l’aide de la Police fédérale et d’un chien pisteur.

L’homme, qui avait laissé seuls à la maison ses enfants de 15 mois et de 3 ans, a finalement été retrouvé sain et sauf sur le coup de 5h30 !