Il était 10h30, ce mardi, à Honnay, un village proche de Beauraing, lorsqu’un troupeau de vaches, qui, jusque-là, paissait tranquillement dans la pâture qui leur était attribué, a décidé d’aller voir si l’herbe n’était plus verte dans d’autres endroits.

Les propriétaires, rapidement alertés, ont tenté de regrouper le troupeau. Les fermiers étaient sur le point d’y parvenir lorsqu’une vache, plus nerveuse ou plus irascible que les autres, a foncé droit sur la fermière et l’a encornée. La pauvre dame est malheureusement décédée.