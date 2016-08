La piscine en plein air "attire beaucoup de monde"

Notre capitale bénéficie depuis deux semaines d'une piscine publique en plein air, et pas des moindres. Elle n'a, certes, rien d'olympique et ne défie pas les grandes profondeurs, mais sa vue imprenable sur le canal et son invasion quotidienne d'enfants lui donnent un petit charme. Inauguration ce dimanche.