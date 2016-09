Une personne fonce avec son véhicule sur un groupe à Ham-sur-Sambre

Namur-Luxembourg

C’était la fête, samedi soir sur la place d’Ham-sur-Sambre. Tout se passait bien jusqu’à 23h00, jusqu’à ce qu’une dispute survienne.

Un homme, plein de bonnes intentions, a voulu séparer les parties qui se seraient alors liguées contre lui. L’homme a sans doute reçu lui aussi des coups. Blessé dans son orgueil, il s’est réfugié dans son véhicule, a démarré et a voulu « impressionner la galerie ». Il a fait vrombir son moteur en tournant autour de la place et en renversant les poubelles. Il s’est ensuite garé. Mais, dix minutes plus tard, il a redémarré et, cette fois, a délibérément foncé en direction du groupe avec qui il s’était disputé.

Heureusement, la bande avait encore assez de réflexes pour éviter le véhicule fou ! Il n’y a pas eu de blessés. Détail navrant : selon le Substitut de permanence auprès du Parquet de Namur, tout ce petit monde se connaissait bien. Le conducteur, bien connu des services de police, a été privé de liberté pour le restant de la nuit. Dans la logique des choses, il a dû être entendu par le juge d’instruction ce dimanche après-midi.