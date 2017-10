Le bourgmestre Prévôt partisan d’une saine et productive discussion

Cela aurait pu être la réunion de la dernière chance, annoncée en force par les certificats médicaux rentrés en force (près de la moitié des effectifs se sont faits portés « pâles ») par les agents de proximité ! Mais, cette fois, le bourgmestre a saisi la balle au bond : « il y a encore une fenêtre exploitable. Il faut en profiter !», aurait-il dit à l’entame de la réunion de ce vendredi 14h. Mr Frédéric Fortunato, du SNPS (Syndicat National de la Police et de la Sécurité), qui remplaçait Mr Thierry Bellin, retenu par des raisons familiales, nous a confié à la fin de la réunion de ce jour que les organisations syndicales allaient se réunir le 27 octobre pour coucher sur le papier les différents points qui posaient souci et tenter de les résoudre pour la fin des congés de Toussaint. Il s’agit, entre autres, du souci des agents de proximité, pour lesquels le Commissaire Libois veut voir modifier les horaires de prestations. La vraie réunion CCB (Comité de Coordination de Base) se tiendra le 17 novembre. Et ce jour-là, toutes les parties espèrent déboucher sur une réunion fructueuse !