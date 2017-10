Un accident grave s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi sur l'esplanade de la Citadelle de Namur. Un véhicule BMW, occupé par deux personnes, est sorti de la route et a fini sa course contre un arbre autour duquel il s'est enroulé. Les pompiers de Namur ont mis entre une heure et une heure trente pour désincarcérer le conducteur qui a été emmené dans un état « préoccupant » au CHR de Namur.

Son passager s'en est quant à lui mieux tiré. « Une enquête a été ouverte. Il pourrait s'agir d'une course entre deux véhicules qui a mal fini », a précisé le parquet de Namur.