Ce dernier assistera jeudi à l'entraînement des Namurois.





Une étape de plus dans le sauvetage de l'UR Namur. Ce potentiel investisseur étranger intéressé par le rachat du matricule 156 assistera par ailleurs jeudi à l'entraînement des Merles.

Un émissaire de l'investisseur allemand intéressé par le rachat de l'UR Namur (en collaboration avec un investisseur français) était présent ce lundi soir pour rencontrer les joueurs du noyau sous forme d'entretiens individuels. Après avoir donné leurs informations personnelles, les joueurs ont été invités à noter le club sur différents critères, sur une échelle de 1 à 5. « On m'a demandé de noter les infrastructures, la gestion sociale du club par rapport aux supporters, les payements, etc. On m'a aussi demandé d'où je provenais et si j'avais eu des propositions d'un autre club durant la trêve. Rien de plus », explique un joueur.