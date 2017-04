Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, ce jeudi, un jeune homme d'une vingtaine d'années a une probation autonome de deux ans. Il était poursuivi pour avoir vendu du cannabis et de la mescaline synthétique entre 2013 et 2015 à Dinant. Une peine subsidiaire de 18 mois d'emprisonnement en cas de non respect de la probation autonome a été prévue.

Ce garçon avait été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il se baladait en rue, à Dinant, avec un mineur. Ce dernier a pris la fuite lorsqu'il a vu les policiers s'approcher. Le prévenu a profité de ce moment pour se débarrasser de ce qu'il avait sur lui. « Un témoin a vu qu'il lançait des objets et en cachait d'autres. Derrière un panneau de signalisation, un GSM et deux fioles bleues ont été retrouvées. Monsieur a joué à l'apprenti sorcier en mélangeant des substances avec des médicaments. Les faits sont d'autant plus graves que les effets néfastes ont eu lieu sur les cerveaux de mineurs », avait précisé le parquet de Namur qui avait requis deux ans de prison. Ce jeune dinantais avait déjà été contrôlé quelques mois plus tôt aux abords du skate parc de Dinant avec 24 pacsons de cannabis.