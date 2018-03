À la suite du scandale sanitaire découvert chez Veviba et du retrait consécutif des agréments de l’unité de découpe et du surgélateur industriel, le bourgmestre Benoît Lutgen et des membres du collège communal ont été contactés par des membres du personnel du site de Bastogne. Ils ont rencontré, mardi, successivement, les représentants des agriculteurs de la région de Bastogne, en l’occurrence la FWA, la Fugea et Force Verte, ainsi que les managers de crise.

Ces discussions ont notamment porté sur l’appel d’offres lancé par la Sogepa en vue de la reprise des activités à Bastogne par une nouvelle société. "Même si la décision sur cette reprise ne lui appartient pas, la Ville de Bastogne souhaite vivement qu’un modèle innovant de gestion et d’implication de chaque acteur soit envisagé", souligne Benoît Lutgen. "Pour garantir la transparence nécessaire pour les consommateurs et impliquer une série d’acteurs de la filière, ce nouveau modèle pourrait regrouper à la fois les agriculteurs, via une coopérative de producteurs par exemple, et le personnel qui souhaite s’impliquer dans les activités de l’entreprise, aux côtés d’autres investisseurs."

Vu l’enjeu pour les consommateurs, pour le secteur agricole et pour l’économie dans la région, la Ville encourage tous les agriculteurs et tous les acteurs du secteur à s’unir dans les meilleurs délais, pour rencontrer ces objectifs. Pour le bourgmestre, la transparence doit guider la reprise du site de Bastogne, afin de garantir l’avenir, la qualité et la sécurité pour les consommateurs, les éleveurs et le personnel.

La Ville de Bastogne souligne, enfin, "la grande qualité de la production bovine dans le Centre-Ardenne, le professionnalisme des agriculteurs et leur engagement envers les consommateurs". Des qualités reconnues depuis longtemps et qui, selon les mandataires locaux, doivent perdurer.