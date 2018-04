La conductrice est parvenue à s’extraire du véhicule par ses propres moyens.



Jeudi après midi, une voiture a terminé sa course dans un cours d’eau entre Goronne et Rencheux. Il était aux alentours de 13h quand la conductrice s’est laissé surprendre par la présence de boue sur la chaussée. Sa voiture a glissé dans un virage, avant de dévaler le talus pour finalement s’immobiliser sur le toit dans la rivière.



Heureusement, le débit n’était pas très important et l’automobiliste est parvenue à s’extraire du véhicule par ses propres moyens. Les pompiers de Vielsalm se sont rendus sur place avec ambulance, citerne et matériel de nettoyage. Leurs confrères d’Houffalize sont intervenus avec le balisage et de quoi traiter la pollution. Ils ont déployé un boudin de rétention pour limiter l’écoulement du carburant dans la rivière. La conductrice du véhicule s’en sort légèrement blessée. Son état n’a pas nécessité de prise en charge par l'ambulance.